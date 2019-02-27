2019-02-27T19:28:16+03:00
Общество

В Воронеже с 1 марта продлят маршруты двух автобусов

«ПАЗик» № 16В теперь поедет до Придонского. Автобус № 91 – до больницы № 8
Юрий КОЗЛОВ
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С 1 марта изменится маршрут двух автобусов.

«ПАЗики» № 16В, ездивший от завода ГОО до остановки «Автомобилист-10», теперь продлят до микрорайона Придонской. Автобусы теперь будут направляться по дороге на Придонской, улицам 232-й Стрелковой дивизии, Защитников Родины, Мазлумова до остановки «завод ВКСМ».

Маршрут автобусов № 91, ранее ехавших от «Центра реабилитации» до завода ГОО, теперь продлят до больницы № 8.

ИСТОЧНИК KP.RU

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