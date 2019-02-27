В Воронеже два застройщика согласились брать деньги дольщиков только после сдачи дома

СЕГОДНЯ 18:33 2019-02-27T18:33:59+03:00

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В среду, 27 февраля, во время визита губернатора Александра Гусева и представителя Президента в ЦФО Игоря Щеголева в Сбербанк стало известно, что два воронежских застройщика изменили систему работы с дольщиками. Теперь деньги будущих жильцов кладут на эксроу-счета.

Что это такое? В переводе на русский счета, на которые перечисляются деньги за квартиры в новом доме по договору участия в долевом строительстве. Разница с обычными в том, что банк передает вклад клиента застройщику только после ввода дома в эксплуатацию.

До 30 июня 2019 года застройщики могут использовать эскроу-счеты при заключении договоров с дольщиками. Но они имеют право действовать и по старой, более рискованной для клиентов схеме. А вот с 1 июля текущего года использования эксроу-счетов при оформлении договоров с дольщиками станет обязательным.

ИСТОЧНИК KP.RU