Военные следователи проверят, виноваты ли командиры в смерти солдата под Воронежем

СЕГОДНЯ 18:06 2019-02-27T18:09:25+03:00

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В военном следственном отделе СК рассказали о ходе расследования убийства 19-летнего солдата-срочника Степана Цымбала. Сейчас следователи-криминалисты ведомства выясняют, виноваты ли и если да, то в какой степени, командиры двух частей (ЧП произошло на учениях на полигоне «Погоново»). Также назначены дактилоскопическая, судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы.

Напомним, тело солдата обнаружили 10 февраля в палатке, где мыли посуду, полевого лагеря, расположенного на полигоне «Погоново» недалеко от Воронежа. Там проходили учения двух частей – Богучарской № 91711, где и служил Степан Цымбал, и прибывшей из города Валуйки Белгородской области.

Степана нашли сидевшим на полу с вытянутыми вперед ногами, руки были связаны скотчем, на голове – полимерный пакет, замотанный той же лентой. Родственник, получавший тело солдата, заметил, что все его лицо было перемотано бинтами и залито клеем.

Родители Степана Цымбала создали петицию с призывом справедливо разобраться, кто виноват в убийстве сына, и наказать их по всей строгости закона. У них есть сомнения в объективности разбирательства. И для этого имеются определенные основания. Уголовное дело по статье «Убийство» возбудили далеко не сразу. Сперва родителям Степана сообщали, что у сына якобы остановилось сердце, мол, не выдержало нагрузок.

ИСТОЧНИК KP.RU