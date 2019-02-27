В Воронежской области директор школы, во дворе которой погибла 8-летняя девочка, отделалась условным сроком

СЕГОДНЯ 17:18 2019-02-27T17:27:59+03:00

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В среду, 27 февраля, Острогожский районный суд принял решение по уголовному делу 45-летнего директора школы села Краснолипье Репьевского района.

По версии сотрудников Следственного комитета, женщина, руководящая школой, не обеспечила безопасность учеников на территории учебного заведения, что привело к смерти восьмилетнего ребенка. 27 сентября 2017 года девочка, учившаяся во втором классе, дожидаясь автобуса, решила поиграть. Никого из взрослых рядом не оказалось. Она влезла на статую фонтана, стоявшего без воды. Видимо, старый монумент не выдержал веса ребенка, и упал, а вместе с ним и девочка. Она ударилась о бетонное основание фонтана и получила смертельные травмы головы.

Директор школы свою вину не признала и настаивала на том, что произошла роковая случайность, которую никто предвидеть не мог. Однако в отношении нее возбудили уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». В итоге директору дали условный срок 2,5 года с испытательным сроком два года, в течение того же времени она не будет иметь права занимать руководящие должности в образовательных организациях.

По всей видимости, женщина будет опротестовывать приговор. Если обжаловать его не удастся, с момента отказа вышестоящей судебной инстанции она должна будет уйти с поста директора.

ИСТОЧНИК KP.RU