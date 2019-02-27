Владельца бывшего дилера «Фольксвагена» в Воронеже не отпустили из СИЗО

СЕГОДНЯ 16:49 2019-02-27T16:49:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронежском областном суде отклонили апелляцию защиты владельца ООО «Гаус» Михаила Швыдченко. По решению Ленинского районного суда бизнесмена заключили под стражу до 12 апреля. Защита пыталась заменить меру пресечения на домашний арест. Не вышло.

Напомним, ООО «Гаус» до 26 января, пока не отозвали лицензию, являлось официальным дилером компании «Фольскваген». Проработала организация почти десять лет без сбоев. А вот в 2018 году начались проблемы. Люди заказывали машины и долго и безуспешно их ждали. В компании-дилере объясняли задержку то техническими ошибками, то даже отсутствием краски заказанного цвета на фирме-производителе. В итоге лишь по официальным оценкам своих денег лишились 30 клиентов дилера, внесших предоплату. Они требуют возместить ущерб на общую сумму более 20 миллионов рублей. Любопытно, что «Фольксваген» в этой ситуации просто «умыл руки» - дескать, мы сами пострадали от недобросовестного дилера, решайте свои проблемы в рамках российского законодательства сами.

Бизнесмена, ушедшего с поста гендиректора, но остающегося владельцем «Гауса», задержали 13 февраля. Ему предстоит отвечать перед судом по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере». Максимальное наказание, грозящее ему, - десять лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU