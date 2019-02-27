В Воронежской области пьяного водителя посадили на полгода
Мужчину несколько раз ловили подшофе за рулем
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В Воронежской области осудили 39-летнего водителя, который любит ездить пьяным за рулем.
В ноябре 2018 года в Репьевском районе мужчину на мотоцикле «ИЖ Планета-4» остановили сотрудники ГИБДД. Водитель был в состоянии алкогольного опьянения, при этом он отказался пройти медицинское освидетельствование.
Из-за того, что мужчину до этого еще трижды ловили пьяным за рулем, суд отправил его на полгода в колонию общего режима с лишением прав на вождение на три года.
ИСТОЧНИК KP.RU