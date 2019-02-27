2019-02-27T16:10:37+03:00
Общество

На левом берегу Воронежа обустроят новый сквер

В генеральный план города уже внесены соответствующие изменения
Олег ИВАНОВ
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Две территории в Воронеже были переведены в рекреационную зону, на улице 206 стрелковой дивизии, у дома №306 и у дома №33 на улице Краснознаменной – там обустроят новые скверы. Об этом стало известно 27 февраля в ходе сорок первого заседания городской Думы.

Мы уже сообщали, что на месте снесенного здания школы построят сквер. Он расположится на участке площадью 2253 кв. метра.

На левом берегу еще один сквер займет место здания, которое находится в аварийном состоянии. Оно будет демонтировано. Его снос, к слову, также утвердили на данном заседании.

В генеральный план города уже внесены изменения, согласно которым данные территории будут обозначены, как «зоны зеленых насаждений общего пользования».

ИСТОЧНИК KP.RU

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