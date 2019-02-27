2019-02-27T16:00:55+03:00
Происшествия

В аварии в центре Воронежа пострадала пассажирка маршрутки

Столкнулись троллейбус и маршрутка
Ярослав ИВАНОВ
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27 февраля около 12.00 в центре Воронежа произошла авария. На проспекте Революции троллейбус № 8 под управлением 58-летнего водителя столкнулся с остановившимся на красный сигнал светофора микроавтобусом «Пежо Боксер», следовавшим по маршруту № 104, под управлением 41-летнего мужчины.

После столкновения маршрутка врезалась в движущийся в попутном направлении автомобиль «Мицубиси Паджеро» под управлением 35-летнего мужчины.

В аварии пострадала 67-летняя пассажирка маршрутки, ее отправили в больницу. Транспортные средства получили механические повреждения.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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