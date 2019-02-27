2019-02-27T15:37:31+03:00
Звезды

"Терем-квартет" сыграет воронежцам классику

Коллектив снова приедет в Воронеж на гастроли
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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13 марта в столице Черноземья выступит "Терем-квартет". Это уникальное явление в мире музыки. Коллектив первым вывел народную ансамблевую музыку на сцены филармонических залов, подняв ее значимость на невообразимую высоту. Соединив в своем творчестве народное и классическое искусство, традиции и новаторский поиск, размах чувств и искрометный юмор, он создал свой неповторимый стиль и стал основоположником жанра «русский кроссовер». За 30 лет своего существования "Терем-квартет" дал более 3000 концертов, объехал 65 стран мира, издал 20 музыкальных альбомов. Ансамбль представлял Россию на высшем уровне: играл в Ватикане перед Папой Римским и Матерью Терезой, перед принцем Чарльзом в Сент-Джеймском дворце, на саммите Большой Восьмерки в Петербурге, на Олимпиадах в Барселоне, Лондоне, Ванкувере и Сочи, на конкурсе «Евровидение» в Москве, что дает ему право называться «визитной карточкой» Петербурга наряду с Эрмитажем, Русским музеем и Мариинским театром.

В программе концерта произведения Прокофьева, Римского-Корсакова, Пуленка, Петрова, Бородина, а также авторские композиции и обработки. В концерте примет участие Симфонический оркестр Воронежского концертного зала.

Концерт пройдет в ВКЗ 13 марта в 19.00 (6+).

ИСТОЧНИК KP.RU

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