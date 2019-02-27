В Воронеже на Московском проспекте появится новая поликлиника

СЕГОДНЯ 15:31 2019-02-27T15:57:14+03:00

Планируется, что она будет рассчитана на 1100 посещений в смену

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Неподалеку от новостроек кооператива «Учитель», в районе известных воронежцам яблоневых садов, 27 февраля на заседании городской Думы согласовали вопрос о строительстве поликлиники. В генеральный план города были внесены соответствующие коррективы: участок по адресу Московский проспект, 142у вывели из зоны застройки многоэтажными домами и перевели в «общественно-деловую зону специального вида».

Решение о размещении в границах данного земельного участка здания поликлиники депутаты приняли, учитывая дефицит медучреждений в данном районе. Сейчас решается вопрос о финансировании строительства.

Планируется, что поликлиника будет рассчитана на 1100 посещений в смену. Также должен быть построен пост скорой медицинской помощи на 10 машин. Территория в дальнейшем получит развитие: здесь должны появиться школа примерно на 1200 мест, два детсада и большая рекреационная зона.

ИСТОЧНИК KP.RU