Воронежский «Буран» отправил четырех хоккеистов в ХК «Ростов»
Даниил Акиньшин, Валерий Суховерхов, Дмитрий Кузнецов и Савва Андреев отправились в клуб-партнер «Бурана» - ХК «Ростов». Эти хоккеисты имели двусторонний контракт. То есть, в любой момент могли отправиться в более низкий дивизион. Если на то будет воля руководства «Бурана».
В «Ростове», выступающем в первенстве ВХЛ-Б, до этого момента был один экс-игрок «Бурана» - вратарь Александр Зубарев. А теперь там уже образуется диаспора бывших «ураганных».
«Ростов» победил в регулярном первенстве и сейчас готовится к играм плей-офф. «Буран», выступающий дивизионом выше, напротив, завершил сезон на 22 месте из 29 возможных.
ИСТОЧНИК KP.RU