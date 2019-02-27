2019-02-27T15:10:03+03:00
Спорт

Воронежский «Буран» отправил четырех хоккеистов в ХК «Ростов»

Теперь экс-ураганных в клубе-партнере нашей команды пятеро
Юрий КОЗЛОВ
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Даниил Акиньшин, Валерий Суховерхов, Дмитрий Кузнецов и Савва Андреев отправились в клуб-партнер «Бурана» - ХК «Ростов». Эти хоккеисты имели двусторонний контракт. То есть, в любой момент могли отправиться в более низкий дивизион. Если на то будет воля руководства «Бурана».

В «Ростове», выступающем в первенстве ВХЛ-Б, до этого момента был один экс-игрок «Бурана» - вратарь Александр Зубарев. А теперь там уже образуется диаспора бывших «ураганных».

«Ростов» победил в регулярном первенстве и сейчас готовится к играм плей-офф. «Буран», выступающий дивизионом выше, напротив, завершил сезон на 22 месте из 29 возможных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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