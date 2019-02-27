Спор о намывных территориях на Воронежском водохранилище продолжится через месяц

СЕГОДНЯ 14:54 2019-02-27T15:00:39+03:00

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Арбитражный суд на месяц отложил рассмотрение спора между создателями намывных территорий на берегу водохранилища и областными властями. Истцами выступают ООО "Агентство реконструкции и развития" и ООО "Иртагэ" , ответчиком - департамент имущественных и земельных отношений. Требуемая сумма компенсации - 350 миллионов рублей. Эксперты говорят о том, что заседание перенесли, чтобы стороны смогли договориться.

В 2005 году "Агентство реконструкции и развития" заключило соглашение с властями о создании намывного участка на берегу водохранилища (в районе Петровской набережной). В 2008 году работы закончились, но использовать территорию для строительства жилых или торговых комплексов не вышло: "АРР" не смогло оформить право собственности. Тогда подрядчик инициировал банкротство этой компании.

ИСТОЧНИК KP.RU