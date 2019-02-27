2019-02-27T14:51:26+03:00
Происшествия

В Воронеже на видео попало убийство собаки на глазах у ребенка

ЧП случилось на переулке Цимлянский [видео]
Яков СТРОГОВ
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Через мгновение собаку убьют.Через мгновение собаку убьют.Фото: кадр с видео
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В Сети появилась съемка с камер во дворе момента убийства собаки у дома № 8А на переулке Цимлянский Левобережного района. Автор видео утверждает, что в животное стреляли из проезжавшего мимо «Шевроле». Причем рядом с водителем сидела девочка, которая не могла не стать свидетелем момента расправы над собакой.

На видео можно рассмотреть, что на прилегающей к дому территории, возле которой проезжает машина, появляются две собаки. Одна из них падает и корчится в предсмертных муках, вторая убегает. Машина уезжает дальше.

В комментариях к видео мнения разделились. Одни напоминают, что бродячих животных в Воронеже полно, и отстреливать их приходится в соображениях безопасности. При этом, правда, забывают, что делать это надо не на глазах ребенка, и имеют право на подобную «работу» только сотрудники специальных организаций. Другие (и таких большинство) негодуют, и называют стрелявшего живодером.

Убийство собаки на переулке Цимлянский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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