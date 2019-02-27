2019-02-27T16:55:55+03:00
Звезды

Власти Воронежской области могут поддержать фестиваль Усадьба Jazz только организационно

Чтобы получить финансирование, нужно участвовать в грантовом конкурсе
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Просто так взять и дать денег на фестиваль Усадьба Jazz воронежские власти не могут. Чтобы получить финансирование проекта, нужно подать заявку на грантовый конкурс (делают это, как правило, в конце года, чтобы получить субсидию на следующий).

А пока департамент культуры Воронежской области, как сообщает "Коммерсант - Черноземье", готов оказать содействие фестивалю лишь в плане организации да информационным сообщением на собственном сайте.

Напомним, сообщение президента фестиваля Марии Семушкиной о том, что из-за нежелания властей поддержать опен-эйр финансово, Усадьбы Jazz в этом году не будет, вызвало в Воронеже эффект разорвавшейся бомбы. В соцсетях горожане жалеют, что событие не состоится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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