2019-02-27T13:59:12+03:00
Звезды

Стас Михайлов поздравит воронежских дам с 8 марта

Любимец публики приедет с концертом накануне женского праздника
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
Стас Михайлов.Стас Михайлов.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

Харизматичный Стас Михайлов, обожаемый миллионами поклонниц, подгадал свой концерт в Воронеже прямо к Женскому дню.

Каждое выступление артиста не похоже на предыдущее, ведь любой концерт певец выстраивает, общаясь со зрителями в перерывах между песнями. Благо, репертуар Стаса Михайлова так обширен, что угодить может любому - от медленных, инструментальных песен о жизни и предназначении человека, до зажигательной польки, от лирических любовных романсов - до веселых, танцевальных композиций. Классические мотивы, восточные арабески, поп-музыка, рок-н-ролл - буквально все стили нашли отражение в музыке артиста.

В этот раз Стас Михайлов привезет новую программу «Ты и Я» - это концерт с праздничным настроением, ода красоте, вере, надежде и любви, всему тому, что так любят дамы. Зрителей ждут новые песни и любимые хиты.

Концерт пройдет в Event-Hall 5 марта в 19.00 (12+).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронежской области директор школы, во дворе которой погибла 8-летняя девочка, отделалась условным сроком
Владельца бывшего дилера «Фольксвагена» в Воронеже не отпустили из СИЗО
В Воронежской области пьяного водителя посадили на полгода
На левом берегу Воронежа обустроят новый сквер
В аварии в центре Воронежа пострадала пассажирка маршрутки
"Терем-квартет" сыграет воронежцам классику
В Воронеже на Московском проспекте появится новая поликлиника
Воронежский «Буран» отправил четырех хоккеистов в ХК «Ростов»
Спор о намывных территориях на Воронежском водохранилище продолжится через месяц
В Воронеже на видео попало убийство собаки на глазах у ребенка
Власти Воронежской области могут поддержать фестиваль Усадьба Jazz только организационно
Воронежцы настроятся на волну с Олесей Железняк
В Воронеже мошенницу, которая «сняла порчу» с бабушки за 259 тысяч рублей, ловили полтора года
В Воронеже новый «Запорожец» врезался в две маршрутки
В Воронеже один посетитель кафе ударил ножом другого
В Воронеже наградили воинов-интернационалистов
В Воронежской области росгвардейцы отремонтировали женщине с ребенком заглохшую машину
В Воронеже жители Ельца могут получить по 8 лет за сбыт фальшивых пятитысячных купюр
13 новых камер видеофиксации появятся в Воронежской области
В Воронежской области на пожаре обнаружили тело мужчины
Художнику из Воронежской области выделят 1,5 млн рублей на восстановление сгоревшего дома
На пожаре в Воронежской области погибла семья
Директор воронежской школы, прославившейся "вписками", уволилась
Воронежский ТЮЗ готовит премьеру ковбойской сказки
В Воронеже начальник отдела МЧС получил 9 лет за взятки
На воронежской трассе перевернулся микроавтобус: три человека в больнице