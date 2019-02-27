Стас Михайлов поздравит воронежских дам с 8 марта

СЕГОДНЯ 13:59 2019-02-27T13:59:12+03:00

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Харизматичный Стас Михайлов, обожаемый миллионами поклонниц, подгадал свой концерт в Воронеже прямо к Женскому дню.

Каждое выступление артиста не похоже на предыдущее, ведь любой концерт певец выстраивает, общаясь со зрителями в перерывах между песнями. Благо, репертуар Стаса Михайлова так обширен, что угодить может любому - от медленных, инструментальных песен о жизни и предназначении человека, до зажигательной польки, от лирических любовных романсов - до веселых, танцевальных композиций. Классические мотивы, восточные арабески, поп-музыка, рок-н-ролл - буквально все стили нашли отражение в музыке артиста.

В этот раз Стас Михайлов привезет новую программу «Ты и Я» - это концерт с праздничным настроением, ода красоте, вере, надежде и любви, всему тому, что так любят дамы. Зрителей ждут новые песни и любимые хиты.

Концерт пройдет в Event-Hall 5 марта в 19.00 (12+).

ИСТОЧНИК KP.RU