Воронежцы настроятся на волну с Олесей Железняк

СЕГОДНЯ 13:19 2019-02-27T13:19:46+03:00

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15 марта в Воронеж привезут романтическую комедию "Настройся на волну". Вы только представьте, сколько на свете одиноких людей! Они ищут свою половину, но время идет, их ожидание напрасно. А если и появляется рядом некто, это случайный человек. Как правило, он совсем не тот, кого хотелось бы видеть рядом. Жизнь проходит, а того, единственного, нет… Но если настроиться на волну, постараться включить воображение на полную катушку, порыться в самых отдаленных уголках сознания… Вам дадут необыкновенный шанс! В комедии играют Олеся Железняк и Даниил Спиваковский.

Спектакль покажут в ВКЗ 15 марта в 19.00 (16+).

ИСТОЧНИК KP.RU