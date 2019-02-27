В Воронеже мошенницу, которая «сняла порчу» с бабушки за 259 тысяч рублей, ловили полтора года

СЕГОДНЯ 13:15 2019-02-27T13:15:50+03:00

Аферистка может сесть в тюрьму на шесть лет. Фото: из архива «КП»

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Воронежские полицейские задержали 39-летнюю жительницу Тверской области, подозреваемую в крупном мошенничестве.

По версии следствия, в декабре 2017 года женщина на улице Челюскинцев Ленинского района подошла к 80-летней бабушке, расспросила ее о здоровье. Посмотрела на нее пристально, и сказала: «Да на вас порча!». После чего предложила срочно провести обряд очищения денег, которые стали объектом дьявольской атаки.

Пожилая женщина, как загипнотизированная, пошла в банк, сняла свои сбережения, после чего привела «ворожею» к себе домой. Там гостья завернула 259 тысяч в газету, распорола подушку. Она положила туда сверток уже с простой бумагой (деньги она незаметно сунула себе). После чего «колдунья» велела бабушке проспать одну ночь именно на этой подушке. Тогда все нечистые силы якобы от денег отступятся. И ушла.

Через несколько часов «гипноз» прошел, пожилая женщина распорола подушку, обнаружила, что денег нет, и пошла в полицию. Стражи порядка сняли отпечатки пальцев у нее дома, изучили записи видеокамер в банке. И через полтора года все же вышли на след мошенницы.

Аферистке предстоит отвечать в суде по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража» (до шести лет лишения свободы).

ИСТОЧНИК KP.RU