2019-02-27T13:26:34+03:00
Происшествия

В Воронеже новый «Запорожец» врезался в две маршрутки

А до этого легковушку протаранил еще один маршрутный «ПАЗик»
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Маршруткам и "ЗАЗу" после ДТП нужен ремонт. На первый взгляд, не очень дорогой.Маршруткам и "ЗАЗу" после ДТП нужен ремонт. На первый взгляд, не очень дорогой.Фото: Олег Мелещенко, Типичный Воронеж.
Изменить размер текста:

В среду, 27 февраля, в 10.30 у одного из домов на Ленинском проспекте 50-летний водитель «ПАЗика» 122 маршрута (он в это время ехал в гараж или домой) врезался в машину «ЗАЗ-Шанс». Автомобиль врезался в еще две маршрутки, ехавшие впереди. «ПАЗики» №№ 122 и 120В, получили механические повреждения, как и «ЗАЗ-Шанс».

64-летний водитель «ЗАЗа», и 33 и 57-летние водители «ПАЗиков», в которые он врезался, за медицинской помощью не обращался. Как и 50-летний шофер маршрутки, протаранивший украинскую машину.

Полицейские проводят проверку, в ходе которой продолжают устанавливать обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежцы настроятся на волну с Олесей Железняк
В Воронеже мошенницу, которая «сняла порчу» с бабушки за 259 тысяч рублей, ловили полтора года
В Воронеже один посетитель кафе ударил ножом другого
В Воронеже наградили воинов-интернационалистов
В Воронежской области росгвардейцы отремонтировали женщине с ребенком заглохшую машину
В Воронеже жители Ельца могут получить по 8 лет за сбыт фальшивых пятитысячных купюр
13 новых камер видеофиксации появятся в Воронежской области
В Воронежской области на пожаре обнаружили тело мужчины
Художнику из Воронежской области выделят 1,5 млн рублей на восстановление сгоревшего дома
На пожаре в Воронежской области погибла семья
Директор воронежской школы, прославившейся "вписками", уволилась
Воронежский ТЮЗ готовит премьеру ковбойской сказки
В Воронеже начальник отдела МЧС получил 9 лет за взятки
На воронежской трассе перевернулся микроавтобус: три человека в больнице