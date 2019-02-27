В Воронеже новый «Запорожец» врезался в две маршрутки
А до этого легковушку протаранил еще один маршрутный «ПАЗик»
Маршруткам и "ЗАЗу" после ДТП нужен ремонт. На первый взгляд, не очень дорогой.Фото: Олег Мелещенко, Типичный Воронеж.
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В среду, 27 февраля, в 10.30 у одного из домов на Ленинском проспекте 50-летний водитель «ПАЗика» 122 маршрута (он в это время ехал в гараж или домой) врезался в машину «ЗАЗ-Шанс». Автомобиль врезался в еще две маршрутки, ехавшие впереди. «ПАЗики» №№ 122 и 120В, получили механические повреждения, как и «ЗАЗ-Шанс».
64-летний водитель «ЗАЗа», и 33 и 57-летние водители «ПАЗиков», в которые он врезался, за медицинской помощью не обращался. Как и 50-летний шофер маршрутки, протаранивший украинскую машину.
Полицейские проводят проверку, в ходе которой продолжают устанавливать обстоятельства ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU