В Воронеже новый «Запорожец» врезался в две маршрутки

СЕГОДНЯ 12:50 2019-02-27T13:26:34+03:00

Маршруткам и "ЗАЗу" после ДТП нужен ремонт. На первый взгляд, не очень дорогой. Фото: Олег Мелещенко, Типичный Воронеж.

А до этого легковушку протаранил еще один маршрутный «ПАЗик»

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В среду, 27 февраля, в 10.30 у одного из домов на Ленинском проспекте 50-летний водитель «ПАЗика» 122 маршрута (он в это время ехал в гараж или домой) врезался в машину «ЗАЗ-Шанс». Автомобиль врезался в еще две маршрутки, ехавшие впереди. «ПАЗики» №№ 122 и 120В, получили механические повреждения, как и «ЗАЗ-Шанс».

64-летний водитель «ЗАЗа», и 33 и 57-летние водители «ПАЗиков», в которые он врезался, за медицинской помощью не обращался. Как и 50-летний шофер маршрутки, протаранивший украинскую машину.

Полицейские проводят проверку, в ходе которой продолжают устанавливать обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU