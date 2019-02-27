В Воронеже один посетитель кафе ударил ножом другого

СЕГОДНЯ 12:11 2019-02-27T12:11:20+03:00

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26 февраля в кафе в Железнодорожном районе случилась поножовщина. Один из посетителей ударил ножом в спину оппонента и уехал на «Рено Логан». Пострадавшего госпитализировали. Сотрудники заведения вызвали Росгвардию.

Приехавшие на вызов сотрудники вневедомственной охраны опросили очевидцев, выяснили часть номера автомобиля, приметы нападавшего. Его задержали в кратчайшие сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU