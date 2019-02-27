2019-02-27T12:01:33+03:00
Общество

В Воронеже наградили воинов-интернационалистов

В управах прошли приуроченные к юбилею вывода советских войск из Афганистана торжества
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Фото управы Ленинского районаФото управы Ленинского района
Изменить размер текста:

В честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана в Воронеже в управах Центрального и Ленинского районов прошли торжественные церемонии награждения воинов-интернационалистов юбилейными медалями.

В начале мероприятия собравшиеся почтили память воинов, погибших в Афганистане минутой молчания. Затем представители управы, ветеранских организаций и депутатского корпуса поздравили героев. В их честь устроили праздничный концерт с исполнением патриотических песен.

- Воины-интернационалисты, как и прежде, свято хранят традиции нерушимого боевого братства, поддерживают друг друга и семьи погибших фронтовых товарищей, стремятся активно участвовать в общественной жизни страны, - рассказали организаторы праздника.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стас Михайлов поздравит воронежских дам с 8 марта
Воронежцы настроятся на волну с Олесей Железняк
В Воронеже мошенницу, которая «сняла порчу» с бабушки за 259 тысяч рублей, ловили полтора года
В Воронеже новый «Запорожец» врезался в две маршрутки
В Воронеже один посетитель кафе ударил ножом другого
В Воронежской области росгвардейцы отремонтировали женщине с ребенком заглохшую машину
В Воронеже жители Ельца могут получить по 8 лет за сбыт фальшивых пятитысячных купюр
13 новых камер видеофиксации появятся в Воронежской области
В Воронежской области на пожаре обнаружили тело мужчины
Художнику из Воронежской области выделят 1,5 млн рублей на восстановление сгоревшего дома
На пожаре в Воронежской области погибла семья
Директор воронежской школы, прославившейся "вписками", уволилась
Воронежский ТЮЗ готовит премьеру ковбойской сказки
В Воронеже начальник отдела МЧС получил 9 лет за взятки
На воронежской трассе перевернулся микроавтобус: три человека в больнице