В Воронеже наградили воинов-интернационалистов
В честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана в Воронеже в управах Центрального и Ленинского районов прошли торжественные церемонии награждения воинов-интернационалистов юбилейными медалями.
В начале мероприятия собравшиеся почтили память воинов, погибших в Афганистане минутой молчания. Затем представители управы, ветеранских организаций и депутатского корпуса поздравили героев. В их честь устроили праздничный концерт с исполнением патриотических песен.
- Воины-интернационалисты, как и прежде, свято хранят традиции нерушимого боевого братства, поддерживают друг друга и семьи погибших фронтовых товарищей, стремятся активно участвовать в общественной жизни страны, - рассказали организаторы праздника.
ИСТОЧНИК KP.RU