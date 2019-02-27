В Воронеже наградили воинов-интернационалистов

СЕГОДНЯ 12:01 2019-02-27T12:01:33+03:00

В управах прошли приуроченные к юбилею вывода советских войск из Афганистана торжества

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В честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана в Воронеже в управах Центрального и Ленинского районов прошли торжественные церемонии награждения воинов-интернационалистов юбилейными медалями.

В начале мероприятия собравшиеся почтили память воинов, погибших в Афганистане минутой молчания. Затем представители управы, ветеранских организаций и депутатского корпуса поздравили героев. В их честь устроили праздничный концерт с исполнением патриотических песен.

- Воины-интернационалисты, как и прежде, свято хранят традиции нерушимого боевого братства, поддерживают друг друга и семьи погибших фронтовых товарищей, стремятся активно участвовать в общественной жизни страны, - рассказали организаторы праздника.

ИСТОЧНИК KP.RU