В Воронежской области росгвардейцы отремонтировали женщине с ребенком заглохшую машину

СЕГОДНЯ 11:56 2019-02-27T11:56:48+03:00

Это случилось в Эртиле

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На днях на центральной улице Эртиля в безвыходном положении оказалась мамочка с ребенком. У молодой женщины заглохла машина.

На авто с включенной аварийкой обратили внимание сотрудники вневедомственной охраны. Старший сержант полиции Сергей Овсянников и прапорщик полиции Александр Деменков отогрели женщину с малышом в патрульном автомобиле. А сами восстановили электрическую цепь системы зажигания и устранили неисправность.

ИСТОЧНИК KP.RU