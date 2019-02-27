В Воронежской области росгвардейцы отремонтировали женщине с ребенком заглохшую машину
Это случилось в Эртиле
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На днях на центральной улице Эртиля в безвыходном положении оказалась мамочка с ребенком. У молодой женщины заглохла машина.
На авто с включенной аварийкой обратили внимание сотрудники вневедомственной охраны. Старший сержант полиции Сергей Овсянников и прапорщик полиции Александр Деменков отогрели женщину с малышом в патрульном автомобиле. А сами восстановили электрическую цепь системы зажигания и устранили неисправность.
ИСТОЧНИК KP.RU