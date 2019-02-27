2019-02-27T11:23:50+03:00
Происшествия

В Воронеже жители Ельца могут получить по 8 лет за сбыт фальшивых пятитысячных купюр

Мужчины купили у воронежцев телевизор и тренажер за поддельные деньги
Ярослав ИВАНОВ
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В Воронеже будут судить двух жителей Ельца за сбыт поддельных купюр. Год назад они облапошили двух жителей Воронежа. Позвонили по объявлениям в интернете, что хотят купить телевизор и беговую дорожку.

Для совершения сделки приехали в Воронеж, встретились с продавцами и заплатили за вещи фальшивками по 5000 рублей. В общей сложности обманув владельцев вещей на 50 тысяч рублей. И укатили в Елец на ВАЗ-2114.

Продавцы в течение дня заметили, что полученные купюры являются поддельными и обратились в полицию. Оперативники установили автомобиль, на котором передвигались аферисты и их личности. Одного из мошенников, 47-летнего мужчину, задержали по месту жительства. В его автомобиле нашли поддельную пятитысячную купюру. 49-летнего подельника объявили в федеральный розыск и в апреле 2018 года задержали.

Сбытчикам фальшивых купюр грозит до восьми лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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