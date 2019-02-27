2019-02-27T11:10:35+03:00
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13 новых камер видеофиксации появятся в Воронежской области

Приборы будут фиксировать нарушения на переходах и парковках
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Иван МАКЕЕВ
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Основной упор в 2019 году сделают на приборы, фиксирующие непропуск пешеходов. Сейчас таких устройств - всего три. В ближайшее время появятся еще пять. Об этом рассказал Алексей Рыжков, представитель Центра видеофиксации.

Еще планируется приобретение пяти «треног», работающих с превышением скорости, а также трех мобильных приборов. С помощью последних будут искать нарушителей, занимающих места для инвалидов вблизи соцучреждений.

Добавим, что сейчас в области действуют 187 комплексов: 98 стационарных, 86 передвижных (так называемые «треноги»), три мобильных (те, которые могут работать в движении). Кроме того, используется множество муляжей и приборов, которые имитируют сигналы «камер» для радар-детекторов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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