13 новых камер видеофиксации появятся в Воронежской области
Основной упор в 2019 году сделают на приборы, фиксирующие непропуск пешеходов. Сейчас таких устройств - всего три. В ближайшее время появятся еще пять. Об этом рассказал Алексей Рыжков, представитель Центра видеофиксации.
Еще планируется приобретение пяти «треног», работающих с превышением скорости, а также трех мобильных приборов. С помощью последних будут искать нарушителей, занимающих места для инвалидов вблизи соцучреждений.
Добавим, что сейчас в области действуют 187 комплексов: 98 стационарных, 86 передвижных (так называемые «треноги»), три мобильных (те, которые могут работать в движении). Кроме того, используется множество муляжей и приборов, которые имитируют сигналы «камер» для радар-детекторов.
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ИСТОЧНИК KP.RU