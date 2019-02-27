В Воронежской области на пожаре обнаружили тело мужчины
Сгорел дом в Аннинском районе
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Ранним утром огнеборцев вызвали в село Никольское Аннинского района.
- Сообщение о пожаре в частном доме на ул. Крупской поступило на пульт дежурного в 02.24. Семь человек на двух пожарных машинах потушили его через полчаса. Сгорел дом площадью 84 кв метра. Спасатели обнаружили тело 50-летнего мужчины, - сообщили в региональном управлении МЧС России. - Причину пожара устанавливают специалисты.
Причину смерти погибшего установит судмедэкспертиза.
Еще один пожар с жертвами произошел утром 27 февраля в Поворинском районе - на пепелище нашли тела троих - двух мужчин и женщины
ИСТОЧНИК KP.RU