2019-02-27T11:06:16+03:00
Происшествия

В Воронежской области на пожаре обнаружили тело мужчины

Сгорел дом в Аннинском районе
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ранним утром огнеборцев вызвали в село Никольское Аннинского района.

- Сообщение о пожаре в частном доме на ул. Крупской поступило на пульт дежурного в 02.24. Семь человек на двух пожарных машинах потушили его через полчаса. Сгорел дом площадью 84 кв метра. Спасатели обнаружили тело 50-летнего мужчины, - сообщили в региональном управлении МЧС России. - Причину пожара устанавливают специалисты.

Причину смерти погибшего установит судмедэкспертиза.

Еще один пожар с жертвами произошел утром 27 февраля в Поворинском районе - на пепелище нашли тела троих - двух мужчин и женщины

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стас Михайлов поздравит воронежских дам с 8 марта
Воронежцы настроятся на волну с Олесей Железняк
В Воронеже мошенницу, которая «сняла порчу» с бабушки за 259 тысяч рублей, ловили полтора года
В Воронеже новый «Запорожец» врезался в две маршрутки
В Воронеже один посетитель кафе ударил ножом другого
В Воронеже наградили воинов-интернационалистов
В Воронежской области росгвардейцы отремонтировали женщине с ребенком заглохшую машину
В Воронеже жители Ельца могут получить по 8 лет за сбыт фальшивых пятитысячных купюр
13 новых камер видеофиксации появятся в Воронежской области
Художнику из Воронежской области выделят 1,5 млн рублей на восстановление сгоревшего дома
На пожаре в Воронежской области погибла семья
Директор воронежской школы, прославившейся "вписками", уволилась
Воронежский ТЮЗ готовит премьеру ковбойской сказки
В Воронеже начальник отдела МЧС получил 9 лет за взятки
На воронежской трассе перевернулся микроавтобус: три человека в больнице