В Воронежской области на пожаре обнаружили тело мужчины

СЕГОДНЯ 11:06 2019-02-27T11:06:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Ранним утром огнеборцев вызвали в село Никольское Аннинского района.

- Сообщение о пожаре в частном доме на ул. Крупской поступило на пульт дежурного в 02.24. Семь человек на двух пожарных машинах потушили его через полчаса. Сгорел дом площадью 84 кв метра. Спасатели обнаружили тело 50-летнего мужчины, - сообщили в региональном управлении МЧС России. - Причину пожара устанавливают специалисты.

Причину смерти погибшего установит судмедэкспертиза.

Еще один пожар с жертвами произошел утром 27 февраля в Поворинском районе - на пепелище нашли тела троих - двух мужчин и женщины

ИСТОЧНИК KP.RU