Художнику из Воронежской области выделят 1,5 млн рублей на восстановление сгоревшего дома

СЕГОДНЯ 10:51 2019-02-27T10:51:11+03:00

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Воронежские власти помогут резчику по дереву Юрию Агафонову из Верхнехавского района. В конце января пожар лишил художника дома и мастерской. В огне сгорели инструменты не только резчика, но и его дочери, которая шьет народные костюмы.

Семья Агафоновых обратилась за помощью к депутату Госдумы Евгению Ревенко. Парламентарий попросил главу региона Александра Гусева помочь погорельцам. В итоге семье Агафоновых выделят 1,5 млн рублей из резервного фонда Воронежской области - в качестве подъемных средств для восстановления жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU