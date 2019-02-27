2019-02-27T10:51:11+03:00
Общество

Художнику из Воронежской области выделят 1,5 млн рублей на восстановление сгоревшего дома

Средства нашли в резервном фонде Воронежской области
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Воронежские власти помогут резчику по дереву Юрию Агафонову из Верхнехавского района. В конце января пожар лишил художника дома и мастерской. В огне сгорели инструменты не только резчика, но и его дочери, которая шьет народные костюмы.

Семья Агафоновых обратилась за помощью к депутату Госдумы Евгению Ревенко. Парламентарий попросил главу региона Александра Гусева помочь погорельцам. В итоге семье Агафоновых выделят 1,5 млн рублей из резервного фонда Воронежской области - в качестве подъемных средств для восстановления жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стас Михайлов поздравит воронежских дам с 8 марта
Воронежцы настроятся на волну с Олесей Железняк
В Воронеже мошенницу, которая «сняла порчу» с бабушки за 259 тысяч рублей, ловили полтора года
В Воронеже новый «Запорожец» врезался в две маршрутки
В Воронеже один посетитель кафе ударил ножом другого
В Воронеже наградили воинов-интернационалистов
В Воронежской области росгвардейцы отремонтировали женщине с ребенком заглохшую машину
В Воронеже жители Ельца могут получить по 8 лет за сбыт фальшивых пятитысячных купюр
13 новых камер видеофиксации появятся в Воронежской области
В Воронежской области на пожаре обнаружили тело мужчины
На пожаре в Воронежской области погибла семья
Директор воронежской школы, прославившейся "вписками", уволилась
Воронежский ТЮЗ готовит премьеру ковбойской сказки
В Воронеже начальник отдела МЧС получил 9 лет за взятки
На воронежской трассе перевернулся микроавтобус: три человека в больнице