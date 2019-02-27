На пожаре в Воронежской области погибла семья

СЕГОДНЯ 10:22 2019-02-27T10:53:21+03:00

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На пожаре в Воронежской области нашли тела троих человек. Пожарных вызвали в село Пески Поворинского района утром 27 февраля.

- Сообщение на пульт дежурного пришло в 6.15 - горел частный дом. Огонь тушили семь человек на двух пожарных машинах до 7.21. Строение площадью 60 кв метров сгорело, обрушилась кровля. С пепелища вынесли тела троих человек - двух мужчин и женщины, - сообщили в региональном управлении МЧС России.

Погибли 78-летний владелец дома, его 71-летняя жена, их 45-летний сын. Специалисты выясняют причину возгорания. Для установления точной причины смерти погибших назначена судмедэкспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU