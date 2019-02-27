Директор воронежской школы, прославившейся "вписками", уволилась

СЕГОДНЯ 09:32 2019-02-27T10:03:45+03:00

скриншот с видеозаписи со впиской

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Директор школы №36, прогремевшей на всю страну вечерними пьянками (они носили систематический характер, на последней до обморока избили подростка), уволилась по собственному желанию.

Напомним, начальнице образовательного учреждения уже объявили выговор, но даме грозила еще статья за халатность. Видимо, женщина решила не дожидаться еще одной отрицательной записи в личном деле.

Напомним, сторож, который пустил школьников со спиртным в школу, уволился сразу после скандала.

Пьянка школьников вечером 17 февраля, на которой присутствовало более двух десятков школьников и взрослых, стала достоянием общественности из-за трансляции в "Инстаграм".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/692895" frameborder="0"></iframe> Вписка в школе. Воронеж..

ИСТОЧНИК KP.RU