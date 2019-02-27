2019-02-27T08:10:41+03:00
Происшествия

На воронежской трассе перевернулся микроавтобус: три человека в больнице

Полицейские устанавливают личности пострадавших
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: архив "КП".фото: архив "КП".Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Авария произошла 27 февраля примерно в 00.07 на 432 км автородороги «Курск-Саратов». Микроавтобусом «Хендай Старекс» управлял 25-летний житель Волгоградской области. Транспорт двигался со стороны Воронежа в направлении Волгограда. В какой-то момент автомобиль слетел в кювет и перевернулся.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, в момент ДТП в салоне автобуса, помимо водителя, находились семь взрослых пассажиров. Трех из них - двух мужчин и женщину - с различными повреждениями доставили в Борисоглебскую больницу. Полицейские по факту аварии начали проверку. Они устанавливают обстоятельства произошедшего, а также личности пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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