2019-02-27T09:37:53+03:00
Звезды

Воронежский ТЮЗ готовит премьеру ковбойской сказки

Спектакль покажут в начале марта
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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3 марта в Воронежском ТЮЗе покажут премьеру. «Братец Лис и братец Кролик» - ковбойская сказка по одноименному произведению Джоэля Харриса, которую поставил режиссер Вадим Кривошеев. Это сказочный вестерн с костюмами и декорациями в стиле кантри и атмосферой дикого Запада.

«Братец Лис и братец Кролик» войдет в спецпроект «Скорая театральная помощь», который объединяет «передвижные» постановки, отличающиеся простым техническим решением и небольшим актерским составом. Благодаря проекту юные зрители смогут увидеть спектакль не только в театре, но и в детских домах, интернатах, больницах и реабилитационных центрах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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