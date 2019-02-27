2019-02-27T08:16:52+03:00
Происшествия

В Воронеже начальник отдела МЧС получил 9 лет за взятки

Также его оштрафовали на 2,5 млн рублей
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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26 февраля Ленинский суд Воронежа приговорил бывшего начальника отдела МЧС, занимавшегося надзорной деятельностью и профилактической работой по Ленинскому и Советскому районам, суровому сроку заключения. 43-летнего мужчину и его подчиненного, 30-летнего инспектора этого же отдела осудили за получение взяток.

За полгода в 2016-м начальник отдела лично и через посредников получал крупные суммы от коммерсантов, занимавшихся обслуживанием и ремонтом пожарных сигнализаций на предприятиях и организациях Ленинского и Советского районов. Общая сумма взяток превысила 320 тыс рублей.

В итоге начальник отдела МЧС получил девять лет колонии строгого режима со штрафом 2,5 млн рублей. Кроме того, мужчину лишили права занимать руководящие должности в госорганах в течение восьми лет. Инспектора приговорили к пяти годам условно со штрафом 210 тыс рублей, его лишили права занимать руководящие должности в госструктурах на срок в три года, сообщили в прокуратуру Воронежской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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