Воронежцы сделали поляну тюльпанов, чтобы призвать весну
Нетерпеливые горожане оформили цветочный уголок недалеко от Центрального парка
Фото: скриншот соцсети.
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Пока Воронеж засыпает снегом, воронежцы во всю пытаются призвать весну. Так, недалеко от Центрального парка появилась импровизированная цветочная полянка. Фото опубликовали в популярной группе в соцсети.
- Когда надоело ждать весну, и ты устроил ее сам, - подписал снимок автор.
Нетерпеливые горожане купили букет тюльпанов и воткнули их в снег. Всю эту красоту заметили прохожие и решили выложить в Сеть.
В комментариях местные жители предположили, что к кому-то просто не пришла на свидание девушка, и расстроенный молодой человек решил оставить красоту для других.
ИСТОЧНИК KP.RU