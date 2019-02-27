2019-02-27T07:00:50+03:00
Общество

Воронежцы сделали поляну тюльпанов, чтобы призвать весну

Нетерпеливые горожане оформили цветочный уголок недалеко от Центрального парка
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот соцсети.Фото: скриншот соцсети.
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Пока Воронеж засыпает снегом, воронежцы во всю пытаются призвать весну. Так, недалеко от Центрального парка появилась импровизированная цветочная полянка. Фото опубликовали в популярной группе в соцсети.

- Когда надоело ждать весну, и ты устроил ее сам, - подписал снимок автор.

Нетерпеливые горожане купили букет тюльпанов и воткнули их в снег. Всю эту красоту заметили прохожие и решили выложить в Сеть.

В комментариях местные жители предположили, что к кому-то просто не пришла на свидание девушка, и расстроенный молодой человек решил оставить красоту для других.

ИСТОЧНИК KP.RU

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