2019-02-26T22:18:43+03:00
Общество

Дом анимации начнут строить в Воронеже летом этого года

Объект появится на улице Куколкина
Виктор ПАВЛОВ
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Облправительство и администрация Воронежа подписали соглашение со студией «Визарт Анимэйшн». Компания будет инвестировать средства в строительство Дома анимации, а чиновники, в свою очередь, обещают всяческое содействие.

Дом анимации должен открыться в Воронеже на улице Куколкина в 2021 году. Стройка начнется уже летом этого года. В здании появятся школа анимации, творческий инкубатор для молодых профессионалов, а также музейно-выставочное пространство.

Мультипликаторы рассказали об итогах архитектурного конкурса на проект Дома анимации. Поучаствовали 23 коллектива, победили воронежцы - бюро Studio-22.

Кстати, вполне возможно, "Визарт" разместит на воронежских улицах некие арт-объекты. Эта тема также поднималась на совещании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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