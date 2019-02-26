Дом анимации начнут строить в Воронеже летом этого года

СЕГОДНЯ 22:18 2019-02-26T22:18:43+03:00

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Облправительство и администрация Воронежа подписали соглашение со студией «Визарт Анимэйшн». Компания будет инвестировать средства в строительство Дома анимации, а чиновники, в свою очередь, обещают всяческое содействие.

Дом анимации должен открыться в Воронеже на улице Куколкина в 2021 году. Стройка начнется уже летом этого года. В здании появятся школа анимации, творческий инкубатор для молодых профессионалов, а также музейно-выставочное пространство.

Мультипликаторы рассказали об итогах архитектурного конкурса на проект Дома анимации. Поучаствовали 23 коллектива, победили воронежцы - бюро Studio-22.

Кстати, вполне возможно, "Визарт" разместит на воронежских улицах некие арт-объекты. Эта тема также поднималась на совещании.

ИСТОЧНИК KP.RU