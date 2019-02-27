В Воронежском заповеднике на видео попал утоляющий жажду лось

СЕГОДНЯ 06:01 2019-02-27T08:12:18+03:00

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В фотоловушку Воронежского заповедника попался лось, утоляющий жажду. Зверь пил воду из проталины. Видеозапись опубликовали в группе природного комплекса во вторник, 26 февраля.

Старший научный сотрудник Воронежского заповедника Александр Мишин рассказал, что копытным зимой не хватает воды, несмотря на обилие снега.

- Организму вода нужна в жидком виде, а для того чтобы растопить снег требуется затратить большое количество энергии. И эти затраты не покрываются при потреблении низкокалорийных зимних растительных кормов, - отметил Александр Мишин.

Но животные приноровились. Они добывают воду из пищи - молодых гибких побегов деревьев, лишайников, озимых посевов, но редко где такой корм в изобилии. Также копытные ищут промоину во льду реки, или бегущий под снегом ручеёк. Правда, иногда это заканчивается бедой - звери проваливаются под лед и тонут или застревают в ледяной трясине. А еще животные раскапывают снег на льду реки Усманки, под ним почти всегда можно найти слой воды или насыщенного водой снега.

Лось жажда new.Удачное размещение фотоловушки позволяет запечатлеть разных животных Воронежского заповедника в их естественной среде обитания. В этот раз попался лось, утоляющий жажду.

ИСТОЧНИК KP.RU