На продавцов воронежского супермаркета бросался мужчина с ножом

СЕГОДНЯ 20:17 2019-02-26T20:19:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В День защитника Отечества на пульт охранной организации поступил сигнал тревоги из сетевого супермаркета, расположенного на улице Туполева. Группа быстрого реагирования "Дельта" приехала на место через несколько минут.

Оказалось, что там была попытка кражи - мужчина хотел пронести товар мимо кассы. Сотрудники магазина это заметили и затормозили его до приезда охранника. Когда последний появился на пороге, мужчине предложили оплатить товар. Но тот неожиданно выхватил нож и стал угрожать всем присутствующим.

- Охранник быстро сориентировался и, применив прием боевой борьбы, обезоружил мужчину, после чего надел на него наручники. Далее мужчину передали полицейским, - рассказывают в "Дельте".

ИСТОЧНИК KP.RU