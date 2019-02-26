Воронежский инвалид пожаловался на очереди за бесплатными парковочными разрешениями

СЕГОДНЯ 19:54 2019-02-26T19:58:23+03:00

Иногда получить заветный документ не так уж просто Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Его не записали ни на февраль, ни на март

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Инвалид III группы Борис Мозговой решил получить бесплатное паковочное разрешение, но столкнулся с неожиданными преградами.

- Сначала обратился в МФЦ на улице 20-летия Октября. И в прошлую среду, и сегодня, 26 февраля, там не работали инфоматы. Администратор сказала: "становитесь в общую очередь, но талонов пока нет, и не факт, что будут", - рассказал читатель.

Такую картину читатель увидел в МФЦ. Фото Бориса Мозгового.

Тогда Борис Владимирович решил пойти другим путем и приехал в офис "Горпарковок" на Пирогова, 87М. Ему посоветовали записаться на конкретную дату по телефону. Но оказалось, что до конца февраля записей нет.

- 26 февраля позвонил еще раз, но сотрудница отказалась ставить в очередь на март. Объяснение следующее: "Запись приостановлена. Возможно, откроется в конце недели".

В пресс-службе "Горпарковок" нам сообщили: оформление парковочного разрешения - это муниципальная услуга, которую МФЦ оказывают по поручению администрации города согласно соответствующему постановлению.

В администрации, в свою очередь, пояснили, что в офисе на Пирогова в день принимают ограниченное число людей. Чтобы не создавать очередей, создана система записи: человек приходит к заранее выбранному времени и гарантированно получает нужный документ. Ажиотажа обычно не было. Но сейчас число обращений, действительно, прибавилось.

Мы подготовили запрос в МФЦ. Добавим, что Борису Владимировичу остается либо ждать, пока откроется запись (читай - звонить изо дня в день), либо отправиться в другой МФЦ, где все в порядке с техникой.

ИСТОЧНИК KP.RU