1000 студентов будут следить за воронежскими маршрутками

СЕГОДНЯ 18:44 2019-02-26T18:46:21+03:00

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1000 студентов помогут собрать исходные данные для разработки комплексной системы организации дорожного движения Воронежа. Об этом сообщают в мэрии. Частью схемы станет новая маршрутная сеть общественного транспорта, которая должна отвечать реальным потребностям воронежцев. Как раз тут и помогут студенты.

28 февраля начнется изучение пассажиропотока на городских маршрутах. Замеры будут проводить учащиеся ВГТУ. Следующие измерения намечены на 2 и 5 марта.

Отметим, что сбор данных будет идти и другими методами. Для создания схемы нужен огромный объем информации.

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ИСТОЧНИК KP.RU