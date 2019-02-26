2019-02-26T18:46:21+03:00
Общество

1000 студентов будут следить за воронежскими маршрутками

Учащиеся ВГТУ будут проводить замеры пассажиропотока
Станислав ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Предстоит посчитать количество сельдей в бочкахПредстоит посчитать количество сельдей в бочкахФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

1000 студентов помогут собрать исходные данные для разработки комплексной системы организации дорожного движения Воронежа. Об этом сообщают в мэрии. Частью схемы станет новая маршрутная сеть общественного транспорта, которая должна отвечать реальным потребностям воронежцев. Как раз тут и помогут студенты.

28 февраля начнется изучение пассажиропотока на городских маршрутах. Замеры будут проводить учащиеся ВГТУ. Следующие измерения намечены на 2 и 5 марта.

Отметим, что сбор данных будет идти и другими методами. Для создания схемы нужен огромный объем информации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Система общественного транспорта Воронежа будет перестроена к 2020 году. Реален ли проект легкорельсового метро и почему центр города назвали депрессивным? (Читать далее.)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На продавцов воронежского супермаркета бросался мужчина с ножом
Воронежский инвалид пожаловался на очереди за бесплатными парковочными разрешениями
Вписки в воронежской школе проходили регулярно
15 приборов видеофиксации испортили вандалы в Воронежской области за несколько лет
В Воронеже в инфекционную больницу попал пациент с бычьим цепнем
Елена Исинбаева в Воронеже замерзла и чуть не упала на каблуках
Воронежские школы и торговые центры "минировали" из Германии
За неделю грипп и ОРВИ диагностировали у 11704 жителей Воронежской области
Спорткомплекс на воронежской дамбе планируют открыть в конце 2019 года
Воронежские инспекторы спасли автобус из снежного плена
После того, как на воронежскую девушку свалилась глыба льда, завели уголовное дело
Бывший воронежский аквапарк "Фишка" превратят в торговый центр
В Воронеже обсудили будущее комплекса «Площадь Победы», парков «Южный» и «Орленок»
В Воронежской области угонщики вернули машину на прежнее место
Студенты-стройотрядовцы привезли в Воронеж знамя зимней стройки «Мирный атом ЛАЭС»
Жительница Воронежа потеряла 150 тысяч рублей, купившись на бонусы от банка