2019-02-26T17:55:11+03:00
Общество

В Воронеже в инфекционную больницу попал пациент с бычьим цепнем

Это редкое заболевание, которое проявляет себя через несколько месяцев после заражения
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Заразиться тениаринхозом можно при употреблении в пищу недостаточно термически обработанного зараженного (содержащего личинки бычьего цепня) мяса.Заразиться тениаринхозом можно при употреблении в пищу недостаточно термически обработанного зараженного (содержащего личинки бычьего цепня) мяса.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В январе в областную инфекционную больницу обратился пациент с симптомами тениаринхоза, то есть бычьего цепня. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

– Пациенту оказали необходимую помощь, сейчас он уже выписан на амбулаторное лечение в кабинет инфекционных заболеваний поликлиники по месту жительства, – отмечает главврач областной инфекционной больницы Александр Монастырский. – Для нашей области это довольно редкое заболевание. В прошлом году в регионе был зарегистрирован только один случай.

Заразиться тениаринхозом можно при употреблении в пищу недостаточно термически обработанного зараженного (содержащего личинки бычьего цепня) мяса.

Первые признаки плохого самочувствия проявляются только через несколько месяцев. Характерны следующие симптомы: постоянная слабость и усталость, частые головокружения, тошнота, боли в животе, расстройства стула.

ИСТОЧНИК KP.RU

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