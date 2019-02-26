В Воронеже в инфекционную больницу попал пациент с бычьим цепнем
В январе в областную инфекционную больницу обратился пациент с симптомами тениаринхоза, то есть бычьего цепня. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.
– Пациенту оказали необходимую помощь, сейчас он уже выписан на амбулаторное лечение в кабинет инфекционных заболеваний поликлиники по месту жительства, – отмечает главврач областной инфекционной больницы Александр Монастырский. – Для нашей области это довольно редкое заболевание. В прошлом году в регионе был зарегистрирован только один случай.
Заразиться тениаринхозом можно при употреблении в пищу недостаточно термически обработанного зараженного (содержащего личинки бычьего цепня) мяса.
Первые признаки плохого самочувствия проявляются только через несколько месяцев. Характерны следующие симптомы: постоянная слабость и усталость, частые головокружения, тошнота, боли в животе, расстройства стула.
ИСТОЧНИК KP.RU