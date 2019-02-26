2019-02-26T17:47:19+03:00
Спорт

Елена Исинбаева в Воронеже замерзла и чуть не упала на каблуках

Ироничное видео в столице Черноземья сняла ее сестра Инна
Юрий КОЗЛОВ
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Елена Исинбаева ощутила всю прелесть воронежской зимы.Елена Исинбаева ощутила всю прелесть воронежской зимы.Фото: Инстаграм.
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В Инстаграме Елены Исинбаевой появилось видео, снятое в Воронеже у спорткомплекса «Согдиана». На нем двукратная олимпийская чемпионка в одном свитерке и в туфлях идет по улице. И отвечает на каверзные вопросы:

- Елена Гаджиевна, вам не холодно?

- Чего не сделаешь… (спортсменка зябко передергивает плечами)

- Куда вы идете?

- На интервью.

- А ты вообще где находишься?

- В городе Воронеже.

- Чего ты тут делаешь, чего забыла?

- Реализовываю проект «Каждый ребенок достоин пьедестала».

- Ну-ка стой! Ты что крутая такая?

- Да.

- Сама проводишь все?

- Да, сама провожу.

- Ты умеешь?

Исинбаева фыркнула и пошла прочь. Но оступилась на скользкой плитке и чуть не упала.

И получила комментарий вдогонку:

- Ой, ты еще и на каблуках. Сколько лет ты на каблуках не ходила?

В Инстаграме же раскрыли секрет нагловатого тона интервью. Оказалось, что видео снимала сестра спортсменки Инна. Она сама призналась:

- Замучила сестру вопросами.

В Воронеже 16 и 17 февраля проходил второй этап проекта, организованного фондом Елены Исинбаевой. В спортивных соревнованиях участвуют 150 детей из детских домов и социальных учреждений. На воронежском этапе победили воспитанники Семилукского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Они поедут на финал проекта, который пройдет в сентябре на родине Исинбаевой в Волгограде.

Справка «КП»

Елена Исинбаева – легенда прыжков с шестов, двухратная олимпийская чемпионка 2004 и 2008 года, на Играх-2012 она завоевала бронзу. Кроме того, Елена – трехкратная чемпионка мира на открытом воздухе и четырехкратная чемпионка планеты на соревнованиях в помещениях. Она установила 28 мировых рекордов. Со спортивной карьерой Исинбаева закончила, вышла замуж за метателя копья Никиту Петинова и родила двух детей - в 2014 году дочь Еву и в феврале 2018-го – сына Добрыню.

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Елену Исинбаеву в Воронеже подвели каблуки
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ИСТОЧНИК KP.RU

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