Елена Исинбаева в Воронеже замерзла и чуть не упала на каблуках
В Инстаграме Елены Исинбаевой появилось видео, снятое в Воронеже у спорткомплекса «Согдиана». На нем двукратная олимпийская чемпионка в одном свитерке и в туфлях идет по улице. И отвечает на каверзные вопросы:
- Елена Гаджиевна, вам не холодно?
- Чего не сделаешь… (спортсменка зябко передергивает плечами)
- Куда вы идете?
- На интервью.
- А ты вообще где находишься?
- В городе Воронеже.
- Чего ты тут делаешь, чего забыла?
- Реализовываю проект «Каждый ребенок достоин пьедестала».
- Ну-ка стой! Ты что крутая такая?
- Да.
- Сама проводишь все?
- Да, сама провожу.
- Ты умеешь?
Исинбаева фыркнула и пошла прочь. Но оступилась на скользкой плитке и чуть не упала.
И получила комментарий вдогонку:
- Ой, ты еще и на каблуках. Сколько лет ты на каблуках не ходила?
В Инстаграме же раскрыли секрет нагловатого тона интервью. Оказалось, что видео снимала сестра спортсменки Инна. Она сама призналась:
- Замучила сестру вопросами.
В Воронеже 16 и 17 февраля проходил второй этап проекта, организованного фондом Елены Исинбаевой. В спортивных соревнованиях участвуют 150 детей из детских домов и социальных учреждений. На воронежском этапе победили воспитанники Семилукского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Они поедут на финал проекта, который пройдет в сентябре на родине Исинбаевой в Волгограде.
Справка «КП»
Елена Исинбаева – легенда прыжков с шестов, двухратная олимпийская чемпионка 2004 и 2008 года, на Играх-2012 она завоевала бронзу. Кроме того, Елена – трехкратная чемпионка мира на открытом воздухе и четырехкратная чемпионка планеты на соревнованиях в помещениях. Она установила 28 мировых рекордов. Со спортивной карьерой Исинбаева закончила, вышла замуж за метателя копья Никиту Петинова и родила двух детей - в 2014 году дочь Еву и в феврале 2018-го – сына Добрыню.
ИСТОЧНИК KP.RU