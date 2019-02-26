2019-02-26T17:38:53+03:00
Происшествия

Воронежские школы и торговые центры "минировали" из Германии

Именно оттуда поступали сообщения о взрывных устройствах
Виктор ПАВЛОВ
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В Германии были зарегистрированы IP-адреса, с которых поступали сообщения о бомбах в воронежских школах и торговых центрах. Об этом рассказал Вячеслав Кузнецов, заместитель начальника ГУ МВД по Воронежской области. Добавим: это вовсе не значит, что лже-террористы сидели в Берлине. Вполне возможно, неизвестные хакеры применили маскировку.

Волна ложных минирований прошла 19 февраля. Переполох поднялся в торговых центрах "Атмосфера", "Солнечный рай", "Юго-запад", а также двух школах. Ранее злоумышленники "заминировали" городскую администрацию, областную Думу и департамент имущественных и земельных отношений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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