За неделю грипп и ОРВИ диагностировали у 11704 жителей Воронежской области
Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в Воронежской области пройден. Об этом свидетельствуют данные мониторинга регионального Управления Роспотребнадзора. За прошлую неделю диагноз «грипп» и «ОРВИ» поставили 11704 больным, в том числе 6524 детям. Дети, по-прежнему, составляют большинство среди гриппующих - 56%.
Эпидемиологи говорят, что на сегодня уровень заболеваемости на 7,1% ниже эпидпорога и на 26% ниже показателей недельной давности. А это значит, что эпидемия нам больше не угрожает.
Данные лабораторных исследований говорят о том, что чаще всего заболевание вызывают именно вирусы гриппа, среди которых преобладают вирусы типа А(H3N2).
ИСТОЧНИК KP.RU