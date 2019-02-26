За неделю грипп и ОРВИ диагностировали у 11704 жителей Воронежской области

СЕГОДНЯ 16:51 2019-02-26T16:51:44+03:00

Эпидемия нам больше не угрожает Фото: из архива «КП»

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Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в Воронежской области пройден. Об этом свидетельствуют данные мониторинга регионального Управления Роспотребнадзора. За прошлую неделю диагноз «грипп» и «ОРВИ» поставили 11704 больным, в том числе 6524 детям. Дети, по-прежнему, составляют большинство среди гриппующих - 56%.

Эпидемиологи говорят, что на сегодня уровень заболеваемости на 7,1% ниже эпидпорога и на 26% ниже показателей недельной давности. А это значит, что эпидемия нам больше не угрожает.

Данные лабораторных исследований говорят о том, что чаще всего заболевание вызывают именно вирусы гриппа, среди которых преобладают вирусы типа А(H3N2).

ИСТОЧНИК KP.RU