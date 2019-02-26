2019-02-26T16:49:44+03:00
Спорт

Спорткомплекс на воронежской дамбе планируют открыть в конце 2019 года

Губернатор поручил сделать там комфортные парковки
Юрий КОЗЛОВ
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Александр Гусев поручил Владимиру Кадурину проследить за обустройством удобных парковок у нового спорткомплекса.Александр Гусев поручил Владимиру Кадурину проследить за обустройством удобных парковок у нового спорткомплекса.Фото: с портала правительства Воронежской области.
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Во вторник, 26 февраля, губернатор Александр Гусев и руководитель регионального департамента физической культуры и спорта Владимир Кадурин обсудили ход строительства Центра гребли на байдарках и каноэ и многофункционального спорткомплекса на воронежской дамбе.

Владимир Кадурин сообщил, что сейчас делают эллинги, мастерские для хранения и ремонта лодок, спортзалы для гребцов, раздевалки и душевые. Надо еще оборудовать игровые площадки и тренажерные залы. Центр гребли и спорткомплекс планируют открыть к концу 2019 года.

Александр Гусев поручил Владимиру Кадурину проследить, чтобы у спорткомплекса оборудовали удобные парковки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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