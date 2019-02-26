Воронежские инспекторы спасли автобус из снежного плена
Тяжелая машина застряла на обочине
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Аннинские инспекторы дорожного движения ехали по трассе, когда увидели стоящий в снегу рейсовый автобус. Водитель рассказал, что высадил пассажиров на остановке и пропустил попутный грузовой автомобиль. Для этого пришлось выехать на обочину. В итоге автобус унесло в снег.
- Сотрудники ГИБДД перекрыли проезжую часть и вызвали снегоуборочную машину, чтобы очистить обочину. Оставшихся пассажиров помогли отправить к месту назначения на попутном транспорте, - рассказывают в ГУ МВД по Воронежской области.
Операция увенчалась успехом - автобус вытащили.
ИСТОЧНИК KP.RU