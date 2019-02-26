15 приборов видеофиксации испортили вандалы в Воронежской области за несколько лет
В Воронежской области с 2010 года вандалы разбили около 15 приборов, фиксирующих дорожные нарушения. Об этом в эфире радио "КП" (Воронеж, 97.7 FM) рассказал Алексей Рыжков, начальник отдела эксплуатации средств фото- видеофиксации Центра видеофиксации. Как правило, жертвами вандалов становились «треноги».
- В 99% случаев виновников быстро нашли. Были приняты административные меры, а в некоторых случаях (когда пострадали еще и охранники) – уголовные, - отметил Алексей Рыжков.
Напомним, в прошлом году осудили мужчину, который разнес камеру баллонным ключом. А вот другая история. Автолюбитель из Воронежа разбил фоторадар напильником. Парню грозил штраф.
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ИСТОЧНИК KP.RU