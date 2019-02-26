2019-02-26T18:01:33+03:00
Авто

15 приборов видеофиксации испортили вандалы в Воронежской области за несколько лет

В большинстве случаев виновников быстро находили
Станислав ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

В Воронежской области с 2010 года вандалы разбили около 15 приборов, фиксирующих дорожные нарушения. Об этом в эфире радио "КП" (Воронеж, 97.7 FM) рассказал Алексей Рыжков, начальник отдела эксплуатации средств фото- видеофиксации Центра видеофиксации. Как правило, жертвами вандалов становились «треноги».

- В 99% случаев виновников быстро нашли. Были приняты административные меры, а в некоторых случаях (когда пострадали еще и охранники) – уголовные, - отметил Алексей Рыжков.

Напомним, в прошлом году осудили мужчину, который разнес камеру баллонным ключом. А вот другая история. Автолюбитель из Воронежа разбил фоторадар напильником. Парню грозил штраф.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Камерная обстановка: какие приборы видеофиксации появятся в Воронеже в этом году. И когда устройства начнут "видеть" отсутствие страховки. (Читать далее.)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вписки в воронежской школе проходили регулярно
В Воронеже в инфекционную больницу попал пациент с бычьим цепнем
Елена Исинбаева в Воронеже замерзла и чуть не упала на каблуках
Воронежские школы и торговые центры "минировали" из Германии
За неделю грипп и ОРВИ диагностировали у 11704 жителей Воронежской области
Спорткомплекс на воронежской дамбе планируют открыть в конце 2019 года
Воронежские инспекторы спасли автобус из снежного плена
После того, как на воронежскую девушку свалилась глыба льда, завели уголовное дело
Бывший воронежский аквапарк "Фишка" превратят в торговый центр
В Воронеже обсудили будущее комплекса «Площадь Победы», парков «Южный» и «Орленок»
В Воронежской области угонщики вернули машину на прежнее место
Студенты-стройотрядовцы привезли в Воронеж знамя зимней стройки «Мирный атом ЛАЭС»
Жительница Воронежа потеряла 150 тысяч рублей, купившись на бонусы от банка