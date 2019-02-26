Бывший воронежский аквапарк "Фишка" превратят в торговый центр

СЕГОДНЯ 15:34 2019-02-26T15:34:14+03:00

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О судьбе бывшего аквапарка "Фишка", что на улице Остужева, говорят не первый год. Место удачное: рядом живая транспортная артерия и новые кварталы. В 2015 году здание выкупила у банкротящегося "Металлгаз-Сервиса" московская фирма "АБС-Холдинг". Не так давно уже "АБС-Холдинг" расстался с этим активом в пользу ООО "Специализированный застройщик "Аргон". Эта фирма связана с группой компаний "Развитие".

И вот будущее объекта прояснилось. Ему предстоит глобальная реконструкция. Аквапарк демонтируют, помещения превратят в коммерческую недвижимость. На реконструкцию девелоперу предстоит потратить 200-300 миллионов рублей. Первым делом постараются найти основного арендатора. Впрочем, не исключается возможность последующей перепродажи здания.

Напомним, 22 августа 2014 года в аквапарке "Фишка" утонул 4-летний ребенок. После проверки там нашли множество нарушений. Также во время следствия открылись неожиданные факты: как оказалось, директор "Фишки" уже отбывал наказание. В 2007 году его осудили за мошенничество в крупном размере. В этот же раз мужчина попал под амнистию.

ИСТОЧНИК KP.RU