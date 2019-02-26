В Воронеже обсудили будущее комплекса «Площадь Победы», парков «Южный» и «Орленок»

СЕГОДНЯ 15:12 2019-02-26T15:14:07+03:00

В одной из зеленых территорий появится скейт-парк, а во второй – пешеходный мост

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25 февраля в Доме Архитектора прошли общественные обсуждения по проектам благоустройства мемориального комплекса «Площадь Победы», парков «Южный» и «Орленок».

Так, парка «Южный» является одним из самых крупных на левом берегу (почти 9 га). Сейчас там ведется строительство храма и спортивного комплекса с бассейном.

В 2018 году была подготовлена концепция благоустройства парка «Южный». Выделены 15 основных зон, как спортивной направленности, так и тихого отдыха. В частности, предусмотрена зона скейтпарка, игровые площадки для детей разных возрастов, трек для велокросса либо футбольное поле.

Предусмотрены участки для выставки ландшафтных арт-объектов и зона амфитеатра, уличные кафе и парковка для посетителей. Отведена специальная территория для выгула собак. Движение в парке организовано так, чтобы пешеходы с велосипедистами как можно меньше пересекались. В местах пересечения приоритет отдан пешеходам. Велосипедная дорога протяженностью 2000 м закольцована.

О благоустройстве мемориального комплекса «Площадь Победы» мы уже писали. Однако на слушаниях воронежцы подвергли сомнению целесообразность размещения на мемориальной площади фонтанов. Обсуждали необходимость укрепления склона, перспективу благоустройства спуска на улицу Помяловского.

Проект парка «Орленок» предусматривает функциональные зоны (мемориальную, рекреационную, спортивную, общественную, арт-площадку, фуд-корт, детскую игровую территорию, площадки для выгула собак).

– Планируется, что в парке будет организовано интересное наружное освещение, предусматривающее несколько сценариев включений приборов с учетом пребывания посетителей, проведения разовых массовых мероприятий, времени года, суток, с применением систем энергосбережения. Кроме того, в парке будет предусмотрена архитектурная подсветка крупных деревьев и основных объектов парка. Еще одна фишка парка «Орленок» – это пешеходный мост, который будет отделять зону тихого отдыха от активной, – рассказал Константин Кузнецов.

ИСТОЧНИК KP.RU