2019-02-26T15:09:43+03:00
Происшествия

В Воронежской области угонщики вернули машину на прежнее место

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Виктор ПАВЛОВ
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В Воронеже за мелкое хулиганство задержали 31-летнего жителя Аннинского района. Уже в отделе выяснилось, что он находится в федеральном розыске за угон.

В октябре прошлого года в Боброве вместе с приятелем он взломал "восьмерку". Мужчины соединили провода зажигания, завели двигатель и отправились кататься. Через два часа машину вернули на место.

Тогда злоумышленников отыскали. Оба стали соучастниками по делу об угоне. Однако во время расследования один из мужчин скрылся. И вот история подошла к логическому завершению: теперь его не будут оставлять на свободе, а заключат под стражу.

- Установлена причастность задержанного к совершению серии тайных хищений чужого имущества, - добавляют в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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