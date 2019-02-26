2019-02-26T14:30:56+03:00
Общество

Студенты-стройотрядовцы привезли в Воронеж знамя зимней стройки «Мирный атом ЛАЭС»

Сводный отряд Опорного университета стал обладателем переходящего знамени стройотрядов
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
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В этом году в городе Сосновый Бор Ленинградской области впервые прошла зимняя студенческая стройка «Мирный атом-ЛАЭС», на которой лучшим по совокупности показателей стал сводный студенческий стройотряд «Факел» из Опорного университета.

- В зимний период в стройке принимали участие 150 бойцов, это 10 студенческих отрядов из 10 регионов России,в том числе и из Воронежа, - рассказали в управе Ленинского района. - На протяжении двух месяцев бойцы выполняли малярно-штукатурные, бетонные и инженерно-проектировочные виды работ.

В свободное от производства время студенты участвовали в конкурсах, спартакиаде, вечерах песни и творческом фестивале.

Организаторы стройки подчеркнули, что готовы продолжать сотрудничество и уже в июле стартует Всероссийская летняя студенческая стройка «Мирный атом-ЛАЭС – 2019», где примут участие студенты из ВГТУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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