2019-02-26T13:42:48+03:00
Происшествия

Жительница Воронежа потеряла 150 тысяч рублей, купившись на бонусы от банка

Она сообщила мошеннику все данные карты
Станислав ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Если номер карты сообщать относительно безопасно, то код с обратной стороны никому говорить нельзяЕсли номер карты сообщать относительно безопасно, то код с обратной стороны никому говорить нельзяФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

- Только сегодня и только сейчас! На вашу карту начислены бонусные баллы. Хотите перевести их в рубли? - говорил из телефонной трубки вежливый молодой человек, который представился сотрудником банка. "Почему бы и нет?" - решила 42-летняя жительница Ленинского района.

Она сразу же сказала ему все, что он просил: и номер карты, и код с обратной стороны... Вскоре с расчетного счета пропали 150 тысяч рублей.

- Мошенники используют для звонков абонентские номера, якобы принадлежащие банковским учреждениям, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области. - При получении подобных обращений необходимо прервать разговор и перезвонить на официальный телефон банка.

Добавим, что за вчерашний день жертвами мошенников стали восемь жителей региона. Обманщики говорили, что хотят занять денег, предлагали снять порчу или представлялись работниками банков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мошенники выводят деньги воронежцев через биткоины. Полицейские объяснили, почему трудно отследить, куда ушли средства со счета пострадавшего. (Читать далее.)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
После того, как на воронежскую девушку свалилась глыба льда, завели уголовное дело
Бывший воронежский аквапарк "Фишка" превратят в торговый центр
В Воронеже обсудили будущее комплекса «Площадь Победы», парков «Южный» и «Орленок»
В Воронежской области угонщики вернули машину на прежнее место
Студенты-стройотрядовцы привезли в Воронеж знамя зимней стройки «Мирный атом ЛАЭС»
За год в Воронежской области заключили более полумиллиона электронных договоров ОСАГО
В Воронеже Татьяна Васильева сыграет спектакль с бывшим мужем
В Воронежской области избивший фельдшера парень пойдет под суд
На «Уроке цифры» дети научат роботов трудиться
Прокуратура: «Во время пьяной вечеринки в школе № 36 взрослый парень избил школьника до потери сознания»
Воронежский студенческий отряд стал лучшим на межрегиональной атомной стройке
Директора воронежской школы, в которой подростки устроили «вписку», собираются уволить
Жительница Воронежской области отправилась обкрадывать дом с 9-летней дочкой
В Воронежской области открылись две новые врачебные амбулатории
В Воронежской области солдат установил рекорд по подъему гири, претендующий на Книгу Гиннеса
В Воронежской области за год смертность значительно превысила рождаемость
В Воронежской области откроются 18 детсадов и 8 школ
В воронежском параде в честь Дня Победы примут участие более 1700 человек
В Воронежской области три инвестпроекта признали «особо значимыми»
Воронежских автолюбителей позвали выстроить фигуру для дам к 8 марта
Машину с необычной тонировкой заметили в Воронеже
В Нововоронеже лишили родительских прав мать, не лечившую малышку-дочь от пневмонии
В Воронежской области после смертельного ДТП возбудили уголовное дело
Воронежские следователи о скандале с ампутацией «не той ноги»: «Врачи не виноваты»
В Воронеже первые штрафы за платные парковки опротестовали в суде