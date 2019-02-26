Жительница Воронежа потеряла 150 тысяч рублей, купившись на бонусы от банка

СЕГОДНЯ 13:41 2019-02-26T13:42:48+03:00

Если номер карты сообщать относительно безопасно, то код с обратной стороны никому говорить нельзя Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

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- Только сегодня и только сейчас! На вашу карту начислены бонусные баллы. Хотите перевести их в рубли? - говорил из телефонной трубки вежливый молодой человек, который представился сотрудником банка. "Почему бы и нет?" - решила 42-летняя жительница Ленинского района.

Она сразу же сказала ему все, что он просил: и номер карты, и код с обратной стороны... Вскоре с расчетного счета пропали 150 тысяч рублей.

- Мошенники используют для звонков абонентские номера, якобы принадлежащие банковским учреждениям, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области. - При получении подобных обращений необходимо прервать разговор и перезвонить на официальный телефон банка.

Добавим, что за вчерашний день жертвами мошенников стали восемь жителей региона. Обманщики говорили, что хотят занять денег, предлагали снять порчу или представлялись работниками банков.

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ИСТОЧНИК KP.RU