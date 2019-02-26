В Воронеже Татьяна Васильева сыграет спектакль с бывшим мужем

СЕГОДНЯ 12:58 2019-02-26T12:58:20+03:00

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1 марта в Воронеж на гастроли приедет компания звезд сатирического жанра: Татьяна Васильева, Георгий Мартиросян, Семен Стругачев и Светлана Пермякова привезут комедию-фарс «Палата бизнес-класса» от драматурга Александра Коровкина, автора сценария к популярным телесериалам «Марш Турецкого», «Бедная Настя» и другим.

Зрителей ждут неожиданные повороты сюжета и два часа заразительного хохота.

Обстоятельства сталкивают в больничной палате прожженного коммерсанта после пикантной операции и заслуженного артиста-пенсионера. Бизнесмен не может смириться с вынужденной изоляцией накануне крупной сделки и провернет ее, несмотря на все препятствия. Успешно спрячет любовницу от жены в кровати соседа, вытолкнет мужа любовницы из окна, сделает еще массу безумных поступков и будет изощренно лгать налево и направо! В итоге - полный хеппи-энд и переосмысление настоящих ценностей всеми героями действа.

Спектакль покажут 1 марта в ВКЗ, начало в 19.00 (16+).

ИСТОЧНИК KP.RU