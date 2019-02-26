В Воронежской области избивший фельдшера парень пойдет под суд

СЕГОДНЯ 12:57 2019-02-26T12:57:08+03:00

Дебоширу, махавшему кулаками, было 22 года

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В отношении 22-летнего жителя Борисоглебска возбуждено уголовное дело по второй части статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, из хулиганских побуждений».

Напомним: черепно-мозговой травмой обернулась для одного из фельдшеров Борисоглебска поездка на вызов в ночь на Старый Новый год. 13 января в 23.28 бригада скорой помощи Борисоглебской больницы получила вызов: медики отправились по указанному адресу и угодили прямо на семейную разборку.

- Один из мужчин напал на фельдшера, нанес несколько ударов по голове твердым предметом, а также разбил боковое зеркало автомобиля скорой помощи, - рассказывали в департаменте здравоохранения Воронежской области. - Водитель вызвал полицию. Фельдшера госпитализировали.

Дебоширом, махавшим кулаками, и был 22-летний парень.

- Местный житель допрошен. В ближайшее время ему планируется предъявить обвинения. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказал руководитель Борисоглебского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Юрий Абуладзе.

ИСТОЧНИК KP.RU